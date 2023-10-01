«Куньлунь» — «Авангард»: прямая трансляция матча КХЛ
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Авангард» пройдет 1 октября в 16:00 мск
«Куньлунь» и «Авангард» в воскресенье, 1 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на стадионе «Арена Мытищи», в Московской области. Начало — 16:00 (по московскому времени).
Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью подписки КХЛ ТВ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Куньлунь» — «Авангард» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Куньлунь» набрал 12 очков и занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Авангарда» 11 баллов, команда находится на 8-м месте Восточной конференции.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|13
|8
|5
|19
|2
|Лада
|13
|7
|6
|17
|3
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|4
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|5
|Сибирь
|12
|7
|5
|15
|6
|Трактор
|13
|6
|7
|14
|7
|Сал. Юлаев
|11
|6
|5
|12
|8
|Авангард
|10
|5
|5
|11
|9
|Амур
|11
|4
|7
|11
|10
|Барыс
|12
|3
|9
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|12
|9
|3
|19
|2
|Локомотив
|12
|9
|3
|18
|3
|Динамо М
|12
|9
|3
|18
|4
|Сочи
|12
|8
|4
|16
|5
|Спартак
|13
|7
|6
|16
|6
|СКА
|11
|6
|5
|12
|7
|Куньлунь РС
|13
|6
|7
|12
|8
|ЦСКА
|12
|5
|7
|11
|9
|Северсталь
|11
|5
|6
|11
|10
|Динамо Мн
|11
|4
|7
|10
|11
|Витязь
|12
|2
|10
|5
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1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
|1.10
|16:00
|
Куньлунь РС – Авангард
|- : -
|1.10
|17:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
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