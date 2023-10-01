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Сегодня, 14:30

«Куньлунь» — «Авангард»: прямая трансляция матча КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Авангард» пройдет 1 октября в 16:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ХК &amp;quot;Авангард&amp;quot;.
Фото ХК &quot;Авангард&quot;

«Куньлунь» и «Авангард» в воскресенье, 1 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на стадионе «Арена Мытищи», в Московской области. Начало — 16:00 (по московскому времени).

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью подписки КХЛ ТВ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Куньлунь» — «Авангард» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Куньлунь» набрал 12 очков и занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Авангарда» 11 баллов, команда находится на 8-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Куньлунь Ред Стар
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Положение команд
Футбол
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 13 8 5 19
2 Лада 13 7 6 17
3 Автомобилист 13 7 6 16
4 Ак Барс 11 7 4 15
5 Сибирь 12 7 5 15
6 Трактор 13 6 7 14
7 Сал. Юлаев 11 6 5 12
8 Авангард 10 5 5 11
9 Амур 11 4 7 11
10 Барыс 12 3 9 10
11 Адмирал 11 3 8 8
12 Нефтехимик 11 3 8 8
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 12 9 3 19
2 Локомотив 12 9 3 18
3 Динамо М 12 9 3 18
4 Сочи 12 8 4 16
5 Спартак 13 7 6 16
6 СКА 11 6 5 12
7 Куньлунь РС 13 6 7 12
8 ЦСКА 12 5 7 11
9 Северсталь 11 5 6 11
10 Динамо Мн 11 4 7 10
11 Витязь 12 2 10 5
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1.10 16:00
Куньлунь РС – Авангард
 - : -
1.10 17:00
Ак Барс – Амур
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