«Куньлунь» и «Авангард» сыграют в чемпионате КХЛ 22 марта

«Куньлунь» и «Авангард» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 22 марта. Матч пройдет на льду «Арены Мытищи» и начнется в 13.00 по московскому времени.

Транслировать матч КХЛ будут онлайн-платформа «Кинопоиск» официальный сайт КХЛ. Жителям Омска также можно смотреть встречу на канале «12».

Ключевые события и результат игры «Куньлунь» — «Авангард» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

«Куньлунь» в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 провел 67 матчей, набрал 62 очка и занимал девятое место на «Западе». У «Авангарда» — 85 очков после 67 матчей и шестое место в Восточной конференции.