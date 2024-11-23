«Куньлунь» арендует Лихачева у «Локомотива»

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По информации «СЭ», форвард «Локомотива» Ярослав Лихачев продолжит карьеру в «Куньлуне».

23-летний россиянин будет арендован китайским клубом.

В текущем сезоне Лихачев провел 14 матчей в КХЛ и сделал результативную передачу.