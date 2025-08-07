«Куньлунь» анонсировал ребрендинг, выложив изображение шампуня «Дракоша»

«Куньлунь» опубликовал в своем Telegram-канале изображение детского шампуня «Дракоша».

Ранее в четверг появилась информация о том, что китайский клуб может сменить название на «Драконы» перед стартом сезона-2025/26 в FONBET чемпионате КХЛ.

«Скоро...» — подписала пресс-служба «Куньлуня» новую публикацию.

«Куньлунь» выступает в КХЛ с 2016 года. В сезоне-2024/25 команда с 62 очками заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

В новом сезоне «Куньлунь» будет играть на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.