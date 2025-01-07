«Куньлунь» разгромил «Амур» и одержал пятую победу подряд
«Куньлунь» дома победил «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:0.
У хозяев отличились Томаш Юрчо, Спенсер Фу, Джейден Хэлбгевакс, Адам Кленденинг и Дойл Сомерби.
«Куньлунь» (40 очков) одержал пятую победу подряд и занимает девятое место в Западной конференции КХЛ. «Амур» (23) остается последним на «Востоке».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
Голы: Юрчо — 9 (Граовац, Локхарт), 20:52 — 1:0. С. Фу — 12 (Кэмпбелл, П. Фу), 21:07 — 2:0. Хальбгевакс — 6 (бол., Граовац, С. Фу), 30:14 — 3:0. Кленденинг — 4 (Юрчо, Хальбгевакс), 40:27 — 4:0. Сомерби — 3 (Юрчо, Граовац), 57:53 — 5:0.
Вратари: Смит — Джурасик.
Штраф: 11 — 23.
Броски: 52 (14+20+18) — 25 (6+10+9).
Судьи: Бондарь, Овчинников.
7 января. Мытищи. «Арена Мытищи».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|44
|34
|10
|70
|2
|ЦСКА
|42
|25
|17
|57
|3
|Динамо М
|43
|26
|17
|55
|4
|Спартак
|40
|25
|15
|55
|5
|СКА
|41
|25
|16
|54
|6
|Динамо Мн
|43
|24
|19
|53
|7
|Северсталь
|42
|26
|16
|52
|8
|Торпедо
|41
|18
|23
|44
|9
|Куньлунь РС
|42
|18
|24
|40
|10
|Витязь
|42
|16
|26
|37
|11
|Сочи
|41
|12
|29
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|44
|27
|17
|59
|2
|Сал. Юлаев
|40
|27
|13
|56
|3
|Металлург Мг
|43
|26
|17
|54
|4
|Ак Барс
|40
|25
|15
|52
|5
|Автомобилист
|41
|22
|19
|50
|6
|Авангард
|41
|20
|21
|43
|7
|Адмирал
|42
|18
|24
|43
|8
|Сибирь
|40
|18
|22
|39
|9
|Нефтехимик
|42
|14
|28
|39
|10
|Лада
|40
|16
|24
|37
|11
|Барыс
|45
|10
|35
|24
|12
|Амур
|43
|9
|34
|23
|7.01
|14:00
|
Трактор – Лада
|5 : 0
|7.01
|14:30
|
Металлург Мг – Адмирал
|4 : 3 ОТ
|7.01
|15:00
|
Барыс – Автомобилист
|2 : 3 Б
|7.01
|17:00
|
Куньлунь РС – Амур
|5 : 0
|7.01
|17:00
|
Сочи – Динамо М
|0 : 2
|7.01
|17:00
|
Локомотив – Витязь
|3 : 0
|7.01
|17:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|2 : 0