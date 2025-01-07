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Сегодня, 19:30

«Куньлунь» разгромил «Амур» и одержал пятую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Куньлунь» дома победил «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:0.

У хозяев отличились Томаш Юрчо, Спенсер Фу, Джейден Хэлбгевакс, Адам Кленденинг и Дойл Сомерби.

«Куньлунь» (40 очков) одержал пятую победу подряд и занимает девятое место в Западной конференции КХЛ. «Амур» (23) остается последним на «Востоке».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Голы: Юрчо — 9 (Граовац, Локхарт), 20:52 — 1:0. С. Фу — 12 (Кэмпбелл, П. Фу), 21:07 — 2:0. Хальбгевакс — 6 (бол., Граовац, С. Фу), 30:14 — 3:0. Кленденинг — 4 (Юрчо, Хальбгевакс), 40:27 — 4:0. Сомерби — 3 (Юрчо, Граовац), 57:53 — 5:0.

Вратари: Смит — Джурасик.

Штраф: 11 — 23.

Броски: 52 (14+20+18) — 25 (6+10+9).

Судьи: Бондарь, Овчинников.

7 января. Мытищи. «Арена Мытищи».

КХЛ
ХК Амур
ХК Куньлунь Ред Стар
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3 Динамо М 43 26 17 55
4 Спартак 40 25 15 55
5 СКА 41 25 16 54
6 Динамо Мн 43 24 19 53
7 Северсталь 42 26 16 52
8 Торпедо 41 18 23 44
9 Куньлунь РС 42 18 24 40
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 41 12 29 27
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3 Металлург Мг 43 26 17 54
4 Ак Барс 40 25 15 52
5 Автомобилист 41 22 19 50
6 Авангард 41 20 21 43
7 Адмирал 42 18 24 43
8 Сибирь 40 18 22 39
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12 Амур 43 9 34 23
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Металлург Мг – Адмирал
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7.01 17:00
Куньлунь РС – Амур
 5 : 0
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