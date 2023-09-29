«Амур» победил «Куньлунь» и прервал серию из 4 поражений
«Амур» в гостях победил «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.
Шайбы забросили Артур Гиздатуллин и Кирилл Капустин.
«Амур» (9-е место «Востока») прервал серию из 4 поражений, набрав 11 очков. «Куньлунь» с 12 очками — на 7-м месте «Запада».
«Амур» в следующем матче отправится в гости к «Ак Барсу» 1 октября. «Куньлунь» дома встретится с «Авангардом» 1-го числа.
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«Куньлунь РС» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы: Гиздатуллин — 4 (Хохлачев), 12:38 — 0:1. Капустин — 2 (Рылов, Коршков), 24:32 — 0:2.
Вратари: Смит (59:05) — Калниньш.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 35 (18+7+10) — 40 (20+12+8).
Судьи: Метальников, Фатеев.
29 сентября. Мытищи. Арена Мытищи.
Источник: КХЛ
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|13
|8
|5
|19
|2
|Лада
|12
|6
|6
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Автомобилист
|12
|6
|6
|14
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|13
|6
|Сал. Юлаев
|11
|6
|5
|12
|7
|Трактор
|12
|5
|7
|12
|8
|Авангард
|10
|5
|5
|11
|9
|Амур
|11
|4
|7
|11
|10
|Барыс
|11
|3
|8
|10
|11
|Адмирал
|10
|3
|7
|8
|12
|Нефтехимик
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|11
|9
|2
|19
|2
|Динамо М
|12
|9
|3
|18
|3
|Локомотив
|11
|8
|3
|16
|4
|Спартак
|12
|7
|5
|15
|5
|Сочи
|11
|7
|4
|14
|6
|СКА
|11
|6
|5
|12
|7
|Куньлунь РС
|13
|6
|7
|12
|8
|ЦСКА
|12
|5
|7
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|11
|10
|Динамо Мн
|10
|4
|6
|9
|11
|Витязь
|12
|2
|10
|5
Результаты / календарь
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1.10
2.10
3.10
4.10
|29.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Металлург Мг
|0 : 1
|29.09
|19:30
|
Динамо М – Авангард
|6 : 0
|29.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Амур
|0 : 2
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