«Амур» одержал выездную победу над «Куньлунем»

«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде в овертайме обыграл «Куньнуль» (3:2). Решающую шайбу на последней минуте овертайма забросил Денис Голубев. Два очка у победителей (1+1) набрал Александр Горшков.

После этой победы хабаровский клуб находится на 10-м месте на «Востоке» с 40 очками, «Куньлунь» — последний (30 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Николишин — 7 (бол., Лещенко, Мозик), 17:36 — 1:0. Йордан — 7 (Горшков), 32:46 — 1:1. Фрэм — 4 (бол., Мозик), 41:23 — 2:1. Горшков — 10 (Полунин), 50:24 — 2:2. Голубев — 6 (Полунин), 64:25 — 2:3.

Вратари: Шикин — Аликин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (7+10+9+2) — 41 (17+10+8+6).

Судьи: Букин, Спирин.

19 января. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».