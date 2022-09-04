Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

4 сентября, 19:18

«Амур» в гостях победил «Куньлунь», Аликин сделал первый «сухарь» в сезоне

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Амур» в гостях победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хабаровчане выиграли со счетом 2:0.

Автором победной шайбы в первом периоде стал нападающий Владислав Калетник.

Ворота «Амура» в этой встрече защищал голкипер Евгений Аликин.

В концовке встречи пустые ворота «Куньлуня» поразил нападающий Александр Шаров.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Калетник — 1 (Балдаев, Педан), 1:46 — 0:1. Шаров — 1 (п.в.), 59:19 — 0:2.

Вратари: Смит (59:15 — 59:19, 59:32) — Аликин.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 33 (7+17+9) — 23 (8+6+9).

Судьи: Кулаков, Шувалов.

4 сентября. Мытищи. Арена Мытищи.

ХК Амур
ХК Куньлунь Ред Стар
0
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шайба Кугрышева принесла «Спартаку» победу над «Сибирью»

«Сочи» дома проиграл «Адмиралу» в матче КХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 2 2 0 4
2 Витязь 2 2 0 4
3 Спартак 2 2 0 4
4 СКА 2 2 0 4
5 ЦСКА 3 2 1 4
6 Динамо Мн 2 2 0 4
7 Локомотив 2 1 1 2
8 Северсталь 2 1 1 2
9 Куньлунь 2 1 1 2
10 Торпедо 1 0 1 0
11 Сочи 2 0 2 0
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 2 2 0 4
2 Ак Барс 2 1 1 2
3 Адмирал 2 1 1 2
4 Амур 2 1 1 2
5 Сибирь 2 1 1 2
6 Металлург 2 1 1 2
7 Сал. Юлаев 2 0 2 1
8 Барыс 2 0 2 1
9 Нефтехимик 2 0 2 1
10 Авангард 2 0 2 0
11 Трактор 2 0 2 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
6.09 17:00
Металлург – Северсталь
 - : -
6.09 17:00
Трактор – Автомобилист
 - : -
6.09 19:30
Куньлунь – Сибирь
 - : -
6.09 19:30
Торпедо – Амур
 - : -
6.09 19:30
Спартак – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости