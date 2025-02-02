«Куньлунь» — «Ак Барс»: видеообзор матча

«Ак Барс» на выезде обыграл «Куньлунь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:3.

«Ак Барс» набрал 68 очков и занимает 3-е место в таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 48 очками — на 9-й строчке «Запада».