«Ак Барс» на выезде переиграл «Куньлунь»
«Ак Барс» в гостях обыграл «Куньлунь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:3.
У гостей 3 (1+2) очка набрал Дмитрий Яшкин, по голу забили Артемий Князев, Артем Галимов, Кирилл Семенов, Егор Коршков и Никита Дыняк. У хозяев дубль оформил Тайлер Граовац, также шайбу забросил Люк Локхарт.
«Ак Барс» набрал 68 очков и занимает 3-е место в таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 48 очками — на 9-й строчке «Запада».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Ак Барс» (Казань) — 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
Голы: Граовац — 11 (Хальбгевакс, Кленденинг), 0:33 — 1:0. Князев — 2 (Пустозеров, Кошелев), 12:04 — 1:1. Галимов — 24 (бол., Яшкин), 29:41 — 1:2. Граовац — 12 (Лихачев, Маккошен), 30:19 — 2:2. Семенов — 14 (Яшкин, Терехов), 33:39 — 2:3. Коршков — 7 (Мифтахов), 44:27 — 2:4. Яшкин — 26 (Семенов, Фальковский), 52:27 — 2:5. Дыняк — 4 (мен., п.в., Кателевский, Лямкин), 59:26 — 2:6. Кленденинг — 6 (бол., Дрозг, Локхарт), 59:54 — 3:6.
Вратари: Рибар (59:13 — 59:26) — Мифтахов.
Штраф: 13 — 4.
Броски: 30 (8+11+11) — 43 (13+16+14).
Судьи: Беляев, Шувалов.
2 февраля. Мытищи. Арена Мытищи. 4567 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|39
|13
|80
|2
|Северсталь
|52
|33
|19
|67
|3
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|4
|ЦСКА
|50
|29
|21
|66
|5
|Спартак
|50
|29
|21
|65
|6
|СКА
|51
|30
|21
|65
|7
|Динамо Мн
|48
|26
|22
|58
|8
|Торпедо
|51
|23
|28
|54
|9
|Куньлунь РС
|51
|22
|29
|48
|10
|Витязь
|50
|19
|31
|43
|11
|Сочи
|51
|15
|36
|36
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|54
|34
|20
|74
|2
|Автомобилист
|50
|31
|19
|68
|3
|Ак Барс
|50
|33
|17
|68
|4
|Сал. Юлаев
|50
|32
|18
|67
|5
|Металлург Мг
|51
|31
|20
|66
|6
|Авангард
|50
|26
|24
|55
|7
|Сибирь
|50
|22
|28
|52
|8
|Адмирал
|51
|21
|30
|52
|9
|Нефтехимик
|51
|15
|36
|43
|10
|Лада
|49
|18
|31
|42
|11
|Амур
|51
|13
|38
|31
|12
|Барыс
|52
|11
|41
|28
|2.02
|10:00
|
Адмирал – Сибирь
|3 : 4 ОТ
|2.02
|10:30
|
Амур – Барыс
|5 : 0
|2.02
|14:00
|
Трактор – Сочи
|3 : 2 ОТ
|2.02
|16:00
|
Лада – Автомобилист
|2 : 4
|2.02
|17:00
|
Северсталь – Спартак
|8 : 6
|2.02
|17:00
|
Куньлунь РС – Ак Барс
|3 : 6
|2.02
|17:10
|
Динамо Мн – Авангард
|- : -