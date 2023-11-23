«Куньлунь» — «Ак Барс»: прямая трансляция матча КХЛ
Матч КХЛ «Куньлунь» — «Ак Барс» начнется в 19.30 мск
«Куньлунь» и «Ак Барс» в четверг, 23 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Арене Мытищи» в Мытищах. Начало — 19.30 по московскому времени.
Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Куньлунь» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Куньлунь» набрал 27 очков и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Ак Барса» 40 баллов, команда находится на 4-м месте Восточной конференции.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|34
|22
|12
|48
|2
|Авангард
|33
|22
|11
|47
|3
|Лада
|34
|19
|15
|44
|4
|Ак Барс
|33
|19
|14
|40
|5
|Трактор
|33
|18
|15
|40
|6
|Автомобилист
|35
|18
|17
|40
|7
|Сал. Юлаев
|33
|19
|14
|39
|8
|Сибирь
|34
|15
|19
|35
|9
|Нефтехимик
|33
|14
|19
|33
|10
|Амур
|33
|13
|20
|32
|11
|Барыс
|34
|9
|25
|25
|12
|Адмирал
|31
|8
|23
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|34
|23
|11
|49
|2
|Динамо М
|33
|22
|11
|47
|3
|Локомотив
|32
|20
|12
|42
|4
|Торпедо
|33
|20
|13
|42
|5
|СКА
|32
|19
|13
|38
|6
|ЦСКА
|33
|18
|15
|38
|7
|Динамо Мн
|32
|15
|17
|34
|8
|Северсталь
|33
|14
|19
|33
|9
|Сочи
|34
|13
|21
|28
|10
|Витязь
|34
|12
|22
|28
|11
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
|27
Результаты / календарь
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22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
|23.11
|16:30
|
Барыс – Нефтехимик
|- : -
|23.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|23.11
|17:00
|
Металлург Мг – Трактор
|- : -
|23.11
|19:00
|
Локомотив – Лада
|- : -
|23.11
|19:30
|
СКА – Спартак
|- : -
|23.11
|19:30
|
Динамо М – Торпедо
|- : -
|23.11
|19:30
|
Куньлунь РС – Ак Барс
|- : -
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