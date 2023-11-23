«Куньлунь» и «Ак Барс» в четверг, 23 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Арене Мытищи» в Мытищах. Начало — 19.30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Куньлунь» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Куньлунь» набрал 27 очков и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Ак Барса» 40 баллов, команда находится на 4-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона