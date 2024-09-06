«Куньлунь» в овертайме победил «Адмирал», Якупов забил во втором матче подряд

«Куньлунь» на домашнем льду победил «Адмирал» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4.

У хозяев дубль оформили Томаш Юрчо и Наиль Якупов, который отметился во втором матче подряд. У гостей три гола забил Егор Петухов.

«Куньлунь» одержал вторую победу. Команда 8 сентября примет «Северсталь». «Адмирал» в этот же день сыграет в гостях с ЦСКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:4 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Юрчо — 1 (буллит), 10:23 — 1:0. Старков — 1 (Гутик, Шэн), 11:51 — 1:1. Кэмпбелл — 2, 20:54 — 2:1. Якупов — 2 (Граовац), 22:03 — 3:1. Петухов — 1 (бол., Солянников, Шэн), 28:01 — 3:2. Юрчо — 2 (Шартье, Уилки), 52:19 — 4:2. Петухов — 2 (Гутик, Шэн), 54:38 — 4:3. Петухов — 3 (бол., Солянников, Гутик), 56:54 — 4:4. Якупов — 3 (Граовац), 60:30 — 5:4.

Вратари: Смит — Демченко (Коновалов, 22:03).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (9+10+12+1) — 25 (15+2+8+0).

Судьи: Гофман, Лазарев.

6 сентября. Мытищи. Арена Мытищи. 1004 зрителя.