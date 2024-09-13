«Куньлнуль» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» выиграл у «Куньлуня» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:2.

У ярославской команды Александр Радулов и Мартин Гернат оформили дубли, а также по голу на счету Павла Красковского и Артура Каюмова. Шайбы пекинцев забросили Колин Кэмпбелл и Джейк Челиос.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Локомотив» с 8 очками идет на первом месте в Западной конференции. «Куньлунь» с 4 очками располагается на 8-й строчке.