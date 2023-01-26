Кулемин: «Сейчас сокращение легионеров станет плюсом»
Ветеран «Салавата Юлаева», двукратный чемпион мира в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о решении сократить в КХЛ количество иностранных хоккеистов с пяти до трех.
— Как относитесь к сокращению лимита на легионеров?
— Тяжело сказать. Думаю, сейчас есть небольшая проблема из-за того, что многие легионеры сами не едут в Россию. Тяжело найти хороших иностранцев. Может быть, сокращение станет плюсом. Появится конкуренция для легионеров. Будут выбирать именно лучших, которые принесут пользу команде. А не просто брать легионеров, чтобы заполнить эти места.
— Вы играли в хороших командах КХЛ. Были легионеры, которые не соответствовали уровню?
— Такие попадаются. Бывает, берут легионеров, а через месяц-два стараются от них избавиться. Считаю, что это неправильно. Если уж берете легионеров на эту позицию, то надо подходить к отбору щепетильно и выбирать тех, которые будут тащить команду.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|56
|43
|13
|90
|2
|Локомотив
|56
|33
|23
|74
|3
|ЦСКА
|54
|34
|20
|74
|4
|Торпедо
|54
|34
|20
|72
|5
|Динамо М
|55
|32
|23
|72
|6
|Витязь
|54
|26
|28
|60
|7
|Спартак
|55
|25
|30
|57
|8
|Северсталь
|55
|22
|33
|56
|9
|Динамо Мн
|55
|21
|34
|54
|10
|Куньлунь
|55
|19
|36
|43
|11
|Сочи
|53
|6
|47
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|56
|34
|22
|72
|2
|Автомобилист
|54
|31
|23
|70
|3
|Ак Барс
|55
|30
|25
|69
|4
|Металлург
|54
|30
|24
|68
|5
|Авангард
|54
|31
|23
|66
|6
|Сал. Юлаев
|55
|28
|27
|65
|7
|Адмирал
|55
|27
|28
|61
|8
|Амур
|54
|25
|29
|56
|9
|Нефтехимик
|55
|25
|30
|54
|10
|Барыс
|57
|24
|33
|54
|11
|Трактор
|55
|23
|32
|54
|26.01
|12:30
|
Адмирал – Сибирь
|2 : 3 Б
|26.01
|19:00
|
Куньлунь – Динамо Мн
|- : -
|26.01
|19:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|26.01
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -