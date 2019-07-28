Кулемин помог "Металлургу" обыграть "Витязь" в товарищеском матче

"Металлург" одержал победу над "Витязем" (3:2) в товарищеском матче. В составе магнитогорцев отличились нападающие Николай Кулемин и Павел Дорофеев, а также защитник Алексей Береглазов.
Товарищеский матч
"Металлург" (Магнитогорск) – "Витязь" (Подольск) – 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)
Голы: Береглазов – 1 (Антипин), 6:57 – 1:0. Кулемин – 1 (Дорофеев), 43:10 – 2:0. Няттинен – 1 (Аалтонен), 44:07 – 2:1. Дорофеев – 1 (Локтионов), 45:32 – 3:1. Лаюнен – 1, 59:12 – 3:2.
Вратари: Кошечкин – Ежов.
28 июля.
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