Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:30

Кулемин — о продолжении карьеры: «Готов играть дальше, пока буду нужен»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

36-летний ветеран «Салавата Юлаева», двукратный чемпион мира в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что пока не собирается завершать игровую карьеру.

— Что у вас с новым контрактом? Готовы остаться в клубе? Ведутся ли переговоры?

— Пока мы не разговаривали. У нас очень напряженный сезон. Думаю, всем пока не до этого, в том числе и мне. Надо закончить сезон и потом смотреть, что будет дальше.

— Не беспокоит то, что до сих пор не предложили новый контракт?

— Беспокоиться не о чем. Мне не 20 лет, чтобы беспокоиться. Есть время подумать и после сезона решать вопрос.

— Вы не допускаете мысль, что закончите карьеру?

— Считаю, что надо сначала закончить сезон и посмотреть, как это будет. Дальше будем решать. Есть силы играть дальше. Просто сейчас стараюсь об этом не думать и концентрироваться на сезон. У нас очень серьезный график.

— Сейчас подписал контракт Яков Рылов. Вернулся в хоккей Михаил Варнаков. Ветераны говорят, что чувствуют силы играть в этой лиге. Действительно ли уровень КХЛ позволяет возрастным хоккеистам продолжать работу?

— Как мы видим, много возрастных ребят приносят пользу своим командам. Даже моего возраста — тот же Сергей Широков стабильно набирает очки. Много ребят и старше играют. Чувствую, что у меня есть силы и возможности показывать мой уровень и приносить пользу команде. Готов играть дальше, пока буду нужен.

Николай Кулемин. «У меня была дыра в ноге». Ветеран Николай Кулемин — о продолжении карьеры и интриге в КХЛ
Николай Кулемин
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Кто заработал больше за всю карьеру: Месси или Роналду? Сравниваем их доходы по годам
От Джоковича потребовали прекратить поддержку России. Скандал с сербами в Австралии
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Николай Кулемин — о продолжении карьеры: «Не был готов к переходу на тренерскую работу»

Кулемин: «Сейчас сокращение легионеров станет плюсом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
26.01 12:30
Адмирал – Сибирь
 2 : 3 Б
26.01 19:00
Куньлунь – Динамо Мн
 - : -
26.01 19:30
Спартак – Торпедо
 - : -
26.01 19:30
Сочи – Витязь
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости