Кугрышев стал игроком «Спартака»

«Спартак» подписал двухлетнее соглашение с нападающим Дмитрием Кугрышевым, информирует сайт клуба.

На счету 31-летнего новичка красно-белых более 500 матчей в КХЛ, финал Кубка Гагарина, выступления за сборную России и на Матче звезд КХЛ.

В составе сборных России Кугрышев выиграл золото и серебро юниорского чемпионата мира и два серебра мировых первенств среди молодежи.

Также Кугрышев имеет опыт игры в заокеанских лигах — юниорской лиге провинции Квебек в Канаде и Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Вашингтона».

Последний три года он выступал за «Салават Юлаев». В общей сложности за уфимский клуб он провел 205 матчей, отметившись 109 (44+65) результативными баллами, при показателе полезности «+14» и 67 штрафных минутах.