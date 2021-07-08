Кугрышев стал игроком «Спартака»
«Спартак» подписал двухлетнее соглашение с нападающим Дмитрием Кугрышевым, информирует сайт клуба.
На счету 31-летнего новичка красно-белых более 500 матчей в КХЛ, финал Кубка Гагарина, выступления за сборную России и на Матче звезд КХЛ.
В составе сборных России Кугрышев выиграл золото и серебро юниорского чемпионата мира и два серебра мировых первенств среди молодежи.
Также Кугрышев имеет опыт игры в заокеанских лигах — юниорской лиге провинции Квебек в Канаде и Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Вашингтона».
Последний три года он выступал за «Салават Юлаев». В общей сложности за уфимский клуб он провел 205 матчей, отметившись 109 (44+65) результативными баллами, при показателе полезности «+14» и 67 штрафных минутах.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/transfers/dmitriy-kugryshev-novyy-igrok-spartaka-/
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