Кугрышев рассказал, в чем «Салават» уступает «Ак Барсу» по ходу серии

Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев высказался после поражения от «Ак Барса» (1:2, 0-3) в третьем матче серии Кубка Гагарина.

— У нас есть система, мы по ней играем. По моим ощущениям: что предыдущая игра, что сегодняшняя были абсолютно равными. У нас тоже было достаточно моментов забить. Решают мелочи и по этим мелочам мы и уступаем, а по игре мы не уступаем. Считаю, вы не правы. А именно в мелочах пока Казань выглядит лучше, надо отдать им должное, — цитирует хоккеиста сайт уфимцев.

- В каких именно мелочах?

— Много мелочей. Где-то они играют проще, не стесняются. А мы допустим в каком-то моменте, пытаемся сохранить шайбу, а они ее просто отбросили и сняли напряжение. Такие вот мелочи, которые вам, наверное, не заметны с трибун.

— Томи Ламса назвал этот матч лучшим в серии. Согласны?

— Еще раз повторюсь: сегодняшний и предыдущий матч были идентичными. Не могу сказать, лучше он или нет. Мы проиграли, если бы выиграли, был бы лучшим.

— 0-3 в серии и это, наверное, не тот результат, который ожидали. Какие сейчас мысли?

— Отдохнуть и готовиться к следующей игре. Шансы всегда есть. Честно, я еще в карьере с 0-3 в серии не сталкивался, но шансы всегда есть. Нам нужно послезавтра выйти и выиграть игру, нужно отталкиваться от этого, настраиваться на это. Потому что другого пути у нас нет, отступать некуда. Нам нужно отдать все послезавтра.