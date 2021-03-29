Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Кугрышев перейдет в «Динамо»

14:47
Теги:

Как стало известно «СЭ», форвард «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев перейдет в московское «Динамо». Нападающий провел три последних сезона в уфимском клубе.

31-летний форвард в минувшем сезоне набрал 31 (9+22) балл в 57 встречах регулярного чемпионата КХЛ, а также забросил одну шайбу в 9 матчах плей-офф. Всего в КХЛ на его счету 592 матча и 307 (129+178) очков.

(Алексей Шевченко)

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...