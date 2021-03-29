Кугрышев перейдет в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», форвард «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев перейдет в московское «Динамо». Нападающий провел три последних сезона в уфимском клубе.

31-летний форвард в минувшем сезоне набрал 31 (9+22) балл в 57 встречах регулярного чемпионата КХЛ, а также забросил одну шайбу в 9 матчах плей-офф. Всего в КХЛ на его счету 592 матча и 307 (129+178) очков.

(Алексей Шевченко)