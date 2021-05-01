Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Кугрышев и Семенов покинули «Салават Юлаев»

09:13
Теги:

Нападающий Дмитрий Кугрышев покинул «Салават Юлаев» после трех сезонов в команде, информирует пресс-служба клуба.

Соглашение с форвардом истекло 30 апреля. В нашем составе Кугрышев выигрывал бронзовые медали чемпионата КХЛ в сезоне-2018/19. В общей сложности за «юлаевцев» он провел 205 матчей, отметившись 109 (44+65) результативными баллами, при показателе полезности «+14» и 67 штрафных минутах.

Кроме того, 30 апреля истек контракт защитника Алексея Семенова, который также провел три сезона в Уфе.

Всего за «юлаевцев» он сыграл в 130 матчах, набрав 13 (2+11) очков, при показателе полезности «-17» и 147 штрафных минутах.

Читайте также

«Магнитка» без сожаления расторгла контракт с символом клуба. Он играл в НХЛ и сборной, но в последние годы резко сдал
Клишина ответила на обвинение о предательстве России
Попал в фигурное катание благодаря цвету волос, работал на круизном лайнере. История самого важного специалиста в группе Тутберидзе
Арзамасова и Авербух ждут ребенка: «папина дочка» скоро станет мамой

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд