Кугрышев и Семенов покинули «Салават Юлаев»
09:13
Нападающий Дмитрий Кугрышев покинул «Салават Юлаев» после трех сезонов в команде, информирует пресс-служба клуба.
Соглашение с форвардом истекло 30 апреля. В нашем составе Кугрышев выигрывал бронзовые медали чемпионата КХЛ в сезоне-2018/19. В общей сложности за «юлаевцев» он провел 205 матчей, отметившись 109 (44+65) результативными баллами, при показателе полезности «+14» и 67 штрафных минутах.
Кроме того, 30 апреля истек контракт защитника Алексея Семенова, который также провел три сезона в Уфе.
Всего за «юлаевцев» он сыграл в 130 матчах, набрав 13 (2+11) очков, при показателе полезности «-17» и 147 штрафных минутах.
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