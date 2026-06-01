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Кугрышев и еще пять хоккеистов покинули «Ладу»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Тольяттинская «Лада» объявила об уходе шести хоккеистов по окончании сезона. Клуб покинули нападающие Дмитрий Кугрышев, Алексей Ожгихин, Андрей Обидин, Артур Тянулин, Тайлер Граовац и Томаш Юрчо.

Как сообщили в пресс-службе клуба, у всех игроков завершились сроки действия контрактов.

Кугрышев выступал за «Ладу» на протяжении нескольких сезонов и провел за команду 198 матчей, набрав 101 (35+66) очко. В составе тольяттинцев форвард также преодолел отметку в 850 матчей в КХЛ.

Ожгихин за три года в клубе сыграл 94 встречи и записал на свой счет 17 (10+7) очков. Обидин присоединился к команде перед сезоном-2025/26 и в 55 матчах набрал 9 (7+2) очков.

Тянулин перешел в «Ладу» по ходу сезона из ХК «Сочи». В 33 играх за тольяттинский клуб он отметился 21 (4+17) результативным баллом.

Канадец Тайлер Граовац провел за команду 19 матчей, набрав 8 (5+3) очков. На счету словацкого форварда Томаша Юрчо 13 (7+6) очков в 32 встречах.

«Лада» поблагодарила хоккеистов за выступления в составе команды и пожелала им успехов в дальнейшей карьере.

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Источник: ХК «Лада»
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Дмитрий Кугрышев
КХЛ
ХК Лада
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