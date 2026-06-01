Кугрышев и еще пять хоккеистов покинули «Ладу»

Тольяттинская «Лада» объявила об уходе шести хоккеистов по окончании сезона. Клуб покинули нападающие Дмитрий Кугрышев, Алексей Ожгихин, Андрей Обидин, Артур Тянулин, Тайлер Граовац и Томаш Юрчо.

Как сообщили в пресс-службе клуба, у всех игроков завершились сроки действия контрактов.

Кугрышев выступал за «Ладу» на протяжении нескольких сезонов и провел за команду 198 матчей, набрав 101 (35+66) очко. В составе тольяттинцев форвард также преодолел отметку в 850 матчей в КХЛ.

Ожгихин за три года в клубе сыграл 94 встречи и записал на свой счет 17 (10+7) очков. Обидин присоединился к команде перед сезоном-2025/26 и в 55 матчах набрал 9 (7+2) очков.

Тянулин перешел в «Ладу» по ходу сезона из ХК «Сочи». В 33 играх за тольяттинский клуб он отметился 21 (4+17) результативным баллом.

Канадец Тайлер Граовац провел за команду 19 матчей, набрав 8 (5+3) очков. На счету словацкого форварда Томаша Юрчо 13 (7+6) очков в 32 встречах.

«Лада» поблагодарила хоккеистов за выступления в составе команды и пожелала им успехов в дальнейшей карьере.

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