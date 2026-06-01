Кугрышев и еще пять хоккеистов покинули «Ладу»
Тольяттинская «Лада» объявила об уходе шести хоккеистов по окончании сезона. Клуб покинули нападающие Дмитрий Кугрышев, Алексей Ожгихин, Андрей Обидин, Артур Тянулин, Тайлер Граовац и Томаш Юрчо.
Как сообщили в пресс-службе клуба, у всех игроков завершились сроки действия контрактов.
Кугрышев выступал за «Ладу» на протяжении нескольких сезонов и провел за команду 198 матчей, набрав 101 (35+66) очко. В составе тольяттинцев форвард также преодолел отметку в 850 матчей в КХЛ.
Ожгихин за три года в клубе сыграл 94 встречи и записал на свой счет 17 (10+7) очков. Обидин присоединился к команде перед сезоном-2025/26 и в 55 матчах набрал 9 (7+2) очков.
Тянулин перешел в «Ладу» по ходу сезона из ХК «Сочи». В 33 играх за тольяттинский клуб он отметился 21 (4+17) результативным баллом.
Канадец Тайлер Граовац провел за команду 19 матчей, набрав 8 (5+3) очков. На счету словацкого форварда Томаша Юрчо 13 (7+6) очков в 32 встречах.
«Лада» поблагодарила хоккеистов за выступления в составе команды и пожелала им успехов в дальнейшей карьере.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Салават Юлаев
|2
|2
|0
|4
|2
|Металлург Мг
|2
|2
|0
|4
|3
|Ак Барс
|2
|2
|0
|4
|4
|Нефтехимик
|2
|1
|1
|3
|5
|Автомобилист
|2
|1
|1
|3
|6
|Барыс
|1
|1
|0
|2
|7
|Трактор
|2
|1
|1
|2
|8
|Амур
|2
|0
|2
|1
|9
|Сибирь
|2
|0
|2
|1
|10
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
|11
|Авангард
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|2
|2
|0
|4
|2
|СКА
|2
|2
|0
|4
|3
|Торпедо НН
|2
|2
|0
|4
|4
|Спартак
|2
|1
|1
|2
|5
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|6
|Шанхай Дрэгонс
|2
|1
|1
|2
|7
|Динамо Мн
|1
|0
|1
|1
|8
|Лада
|2
|0
|2
|1
|9
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|2
|0
|2
|0
|11
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|8.09
|17:00
|Металлург Мг – Амур
|2 : 1 ОТ
|8.09
|19:00
|Нефтехимик – Сочи
|5 : 1
|8.09
|19:30
|Локомотив – Шанхай Дрэгонс
|3 : 1