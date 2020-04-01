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Кудрявцева и Кугрышев ждут второго ребенка

21:16
Яна Кудрявцева и Дмитрий Кугрышев. Фото Instagram
Яна Кудрявцева и Дмитрий Кугрышев. Фото Instagram
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Серебряный призер Олимпиады-2016, 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева ждет второго ребенка. У нее и нападающего «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева есть дочь Ева, родившаяся в декабре 2018 года.

— Многие подумали, что предыдущее фото — первоапрельская шутка, — написала Кудрявцева в своем Instagram. -Но нет, друзья, это не шутка. Мы ждем второго пупсика! Срок еще небольшой, но я не могла не поделиться с вами этой радостной новостью.

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