Кудрявцева и Кугрышев ждут второго ребенка

Серебряный призер Олимпиады-2016, 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева ждет второго ребенка. У нее и нападающего «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева есть дочь Ева, родившаяся в декабре 2018 года.

— Многие подумали, что предыдущее фото — первоапрельская шутка, — написала Кудрявцева в своем Instagram. -Но нет, друзья, это не шутка. Мы ждем второго пупсика! Срок еще небольшой, но я не могла не поделиться с вами этой радостной новостью.