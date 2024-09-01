Кудашов заявил, что форвард «Динамо» О'Делл выбил ненадолго

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги выступления бело-голубых на Кубке мэра Москвы. В матче за третье место коллектив уступил нижегородскому «Торпедо» (1:4).

— Очень хорошая игра перед началом чемпионата. Сделаем выводы: это как раз то, что нам было нужно. Теперь знаем, как неправильно играть в определенных моментах. Здесь надо, в первую очередь, расценивать матч по содержанию, а не по счету даже. Часть встречи провели хорошо. Были моменты, которыми обычно у нас соперник пользуется всегда — тут сыграли не очень хорошо. Подправим и, считаю, будем готовы к сезону, — приводит слова Кудашова официальный сайт «Динамо».

Также специалист ответил на вопрос, насколько серьезную травму в матче с «Автомобилистом» (2:1) получил форвард Эрик О'Делл.

— Я не знаю, будет ли он играть первую игру или нет, но он выбыл ненадолго, — сказал Кудашов.

«Динамо» проведет первый матч нового сезона КХЛ 4 сентября. Москвичи дома сыграют с «Куньлунем».