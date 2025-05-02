Хоккей
2 мая, 21:30

Кудашов — о причинах поражения от «Трактора»: «Мы сами себе проигрываем»

Федор Носов

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал причины поражения от «Трактора» (2:3 OT) в третьем матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

— Очередная упорная игра, — начал тренер.

— «Трактор» больше бросал и давил, но самые опасные момент они создали при счете 2:2. Можно ли сказать, что пропускаете легкие голы?

— Мы сами себе проигрываем.

— Это выбивает из колеи?

— Одно дело, когда соперник тебя обыгрывает. На этом уровне надо играть без ошибок. Когда остается четыре команды, то нельзя совершать каких-то послаблений, делать подарков сопернику.

«Трактор» увеличил преимущество в серии — 3-0. Четвертый матч между командами пройдет в Москве 4 мая, начало — в 17.00 по московскому времени.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, третий раунд: полуфиналы плей-офф в перекрестном формате
«Савалат Юлаев» обменял форварда Бабенко в «Сочи» на нападающего Федотова
Защитник Метальников ушел из «Адмирала»
«Лада» продлила контракт с нападающим Бородиным
«Главный противник «Локомотива» — мы сами». Каюмов — о выходе в финал и феномене Радулова
В российском хоккее появился новый Радулов. Из героя Ярославля Сурина может вырасти идеальный форвард для любого тренера
Тульский спонсор стал хозяином «Лады»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • novick

    Кудашов симпатичный тренер и человек, уверен хороший, но ...не умеет проигрывать. Практически всегда сетует на свои ошибки. Но ведь это соперник заставляет ошибаться твою команду. Надо отдавать дань сопернику, который тебя обыгрывает.

    03.05.2025

  • bond1951

    ЭТОТ КУДАШОВ теоретик топора.......проще сказать 0.......

    03.05.2025

  • Александр Максаков

    Просто избегают такой контактной игры многие москвичи . По русски говоря бояться Гусев , Рашевский , Римашевский , Швец Роговой , Кудрявцев , Сикьюра , Чернов , Михеев , Уилл , Пакет .

    03.05.2025

  • fktrc

    Динамо еле ноги передвигает?! Что случилось?Мельдоний закончился?!

    03.05.2025

  • Врн36

    Просто трактор и по игре и физически сильнее, поэтому динамовцы и допускают ошибки. Хотя ошибаются все

    02.05.2025

  • Denissimo

    Всегда убивали такие формулировки. Как будто одни на площадку вышли. Отмазки для слабаков.

    02.05.2025

  • Alex.S

    Значит, и выигрываете сами у себя.

    02.05.2025

    • «Динамо» Москва — «Трактор»: видеообзор матча Кубка Гагарина

    Игрок «Динамо» Ожиганов: «Хоккей — игра ошибок. Все мы не без греха»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 25 16 9 34
    3 Авангард 24 14 10 31
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 26 13 13 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 24 15 9 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    2.11
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    12.11 17:00 Салават Юлаев – СКА 2 : 1
    12.11 17:00 Металлург Мг – Лада 6 : 4
    12.11 19:00 Торпедо НН – Сочи 5 : 3
    12.11 19:10 Динамо Мн – Сибирь 7 : 0
    12.11 19:30 Спартак – Локомотив 3 : 6
    Все результаты / календарь

