Кудашов — о причинах поражения от «Трактора»: «Мы сами себе проигрываем»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал причины поражения от «Трактора» (2:3 OT) в третьем матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

— Очередная упорная игра, — начал тренер.

— «Трактор» больше бросал и давил, но самые опасные момент они создали при счете 2:2. Можно ли сказать, что пропускаете легкие голы?

— Мы сами себе проигрываем.

— Это выбивает из колеи?

— Одно дело, когда соперник тебя обыгрывает. На этом уровне надо играть без ошибок. Когда остается четыре команды, то нельзя совершать каких-то послаблений, делать подарков сопернику.

«Трактор» увеличил преимущество в серии — 3-0. Четвертый матч между командами пройдет в Москве 4 мая, начало — в 17.00 по московскому времени.