Кудашов в ближайшее время подпишет новый контракт с «Динамо»

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» в ближайшее время подпишет новый контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым.

Завтра «Динамо» стартует в плей-офф КХЛ против «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

51-летний российский специалист тренирует московскую команду с 2021 года. Ранее Кудашов работал в сборной России, СКА, «Локомотиве» и «Атланте».