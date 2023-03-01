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Сегодня, 13:04

Кудашов в ближайшее время подпишет новый контракт с «Динамо»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Алексей Кудашов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» в ближайшее время подпишет новый контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым.
Завтра «Динамо» стартует в плей-офф КХЛ против «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

51-летний российский специалист тренирует московскую команду с 2021 года. Ранее Кудашов работал в сборной России, СКА, «Локомотиве» и «Атланте».

Алексей Кудашов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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Вайсфельд прокомментировал возможное назначение в «Авангард»
Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
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