Кудашов — об игре СКА: «Сильная команда. Они не растратили своих амбиций»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился впечатлениями от игры СКА перед стартом плей-офф КХЛ.

— Что скажете о СКА?

— Сильная команда, которая перед началом сезона была фаворитом чемпионата. Не думаю, что она растратила свои амбиции, мастерство, цель. Они хотят выиграть, у них сильные исполнители.

В первом раунде Кубка Гагарина «Динамо» сыграет против СКА. Серия стартует 27 марта в Москве. Начало матча — в 19.30 по местному времени.