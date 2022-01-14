Кудашов: «С одной стороны, заболевших у нас нет. С другой, мы могли подвергнуть риску игроков!
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал ситуацию с остановкой чемпионата, рассказал о планах динамовцев и вариантах продолжения сезона.
— Ваша реакция, когда узнали, что чемпионат приостановлен до Олимпийской паузы?
— На самом деле, спокойно отреагировали. В голове же так или иначе прокручиваешь некоторые варианты, основываясь на том, что пишут в СМИ. Все между собой общаются, обсуждают. Поэтому, в какой-то степени, были к этому готовы.
— «Динамо» готово было играть дальше?
— Мы были готовы, но здесь никогда не знаешь, как могло повернуться. С одной стороны, заболевших у нас нет. С другой, мы могли подвергнуть риску игроков. Да и график сложный. Если бы «Спартак» был тоже готов играть, то у нас через день дерби, потом перелет в Екатеринбург, затем вновь в Москву — снова принципиальный матч и сразу в Магнитогорск. Тяжелый календарь по-своему. Поэтому везде есть плюсы и минусы. Как решили, так решили.
— Сообщается о нескольких вариантах продолжения сезона, вплоть до окончания регулярного чемпионата. Вам какой вариант ближе?
— Я бы не хотел сейчас выражать мнение, которое могло бы расцениваться как принципиальная позиция. Как КХЛ решит, так и будет. Ситуация с вирусом непредсказуемая. Считаю правильным, что Лига ставит в приоритет здоровье команд, болельщиков и желание выявить победителя в честной борьбе. Но единого правильного решения никто не найдет.
— Как изменится расписание команды после остановки?
— Распорядок сильно не изменился. Дали игрокам два дня выходных. Сегодня было плановое медобследование. Завтра возобновляем тренировки на базе. После чего наступает Олимпийская пауза. Мы организуем лагерь развития, в котором примут участия игроки всей динамовской системы. Ряд хоккеистов первой команды, молодежной, а также «Динамо» из Санкт-Петербурга. Дальше команда будет тренироваться в обычном режиме. Также запланировано несколько контрольных игр. Многие получат шанс проявить себя на взрослом уровне, хоть и не в официальных матчах. Это тоже опыт.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|14.01
|12:30
|
Адмирал – Сибирь
|3 : 2