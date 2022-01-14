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Сегодня, 19:30

Кудашов: «С одной стороны, заболевших у нас нет. С другой, мы могли подвергнуть риску игроков!

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал ситуацию с остановкой чемпионата, рассказал о планах динамовцев и вариантах продолжения сезона.

— Ваша реакция, когда узнали, что чемпионат приостановлен до Олимпийской паузы?

— На самом деле, спокойно отреагировали. В голове же так или иначе прокручиваешь некоторые варианты, основываясь на том, что пишут в СМИ. Все между собой общаются, обсуждают. Поэтому, в какой-то степени, были к этому готовы.

— «Динамо» готово было играть дальше?

— Мы были готовы, но здесь никогда не знаешь, как могло повернуться. С одной стороны, заболевших у нас нет. С другой, мы могли подвергнуть риску игроков. Да и график сложный. Если бы «Спартак» был тоже готов играть, то у нас через день дерби, потом перелет в Екатеринбург, затем вновь в Москву — снова принципиальный матч и сразу в Магнитогорск. Тяжелый календарь по-своему. Поэтому везде есть плюсы и минусы. Как решили, так решили.

— Сообщается о нескольких вариантах продолжения сезона, вплоть до окончания регулярного чемпионата. Вам какой вариант ближе?

— Я бы не хотел сейчас выражать мнение, которое могло бы расцениваться как принципиальная позиция. Как КХЛ решит, так и будет. Ситуация с вирусом непредсказуемая. Считаю правильным, что Лига ставит в приоритет здоровье команд, болельщиков и желание выявить победителя в честной борьбе. Но единого правильного решения никто не найдет.

— Как изменится расписание команды после остановки?

— Распорядок сильно не изменился. Дали игрокам два дня выходных. Сегодня было плановое медобследование. Завтра возобновляем тренировки на базе. После чего наступает Олимпийская пауза. Мы организуем лагерь развития, в котором примут участия игроки всей динамовской системы. Ряд хоккеистов первой команды, молодежной, а также «Динамо» из Санкт-Петербурга. Дальше команда будет тренироваться в обычном режиме. Также запланировано несколько контрольных игр. Многие получат шанс проявить себя на взрослом уровне, хоть и не в официальных матчах. Это тоже опыт.

Источник: https://dynamo.ru/news/189767-aleksey_kudashov____k__ostanovke_chempionata_byili_gotovyi__
Алексей Кудашов
ХК Динамо (Москва)
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