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Кудашов: «Разина отдельно хочу поблагодарить, такую команду он создал, как управлял ей»

Кудашов прокомментировал победу «Динамо» в седьмом матче серии плей-офф с «Северсталью»
Надежда Тонконог
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился впечатлениями после седьмой игры первого раунда плей-офф КХЛ против «Северстали» (2:1).

— В первую очередь я хочу поблагодарить болельщиков, как в Москве, так и в Череповце. Они что в Череповце заполняли полностью стадион, болели за свою команду, что у нас, поддерживали неистово, без них не получилась бы такая серия. Во-вторых, хотел бы поблагодарить команду «Северсталь», как они играли, как они сражались, такую игру они показывали, какую серию выдали. Тренера отдельно хочу поблагодарить, такую команду он создал, как управлял ей, как она была готова к плей-офф. Ну и соответственно, своих игроков за то, что они нашли в себе силы после 0:2 переломить ход серии, и мы нашли ходы к победе, за их терпение, самоотдачу и выполнение всего, о чем мы договаривались.

По сегодняшней игре, хорошее начало, мощное, которое, в принципе, предрешило исход матча, все равно, смазали удалениями, поэтому нервная игра получилась.

— Через два дня игра с ЦСКА. Как забыть эту серию и найти в себе эмоции на следующую?

— Цели и команда, и игроки первоначально высокие себе ставили. Поэтому я думаю, завтра будет выходной, восстановятся немного. Предыгровой день, и в бой. Иногда не знаешь, что лучше, что хуже: постоянно играть или постоянно тренироваться, но без игровой практики долго быть. Команда прошла подготовку, физически она готова, вопрос восстановления.

— В большинстве матчей этой серии у команды не удавались первые периоды. Была ли дополнительная установка сделать упор на начало матча? Наверное, это был лучший старт в этой серии.

— Игроки сами были несогласны, что серия так развивается, поэтому они сами настроились очень серьезно. А что касается всех первых периодов, на все периоды установка была хорошо начинать.

— Эта серия показала, что Еременко — номер один. Можно ли говорить, что он продолжит играть в следующем раунде? И выдержит ли он серию с ЦСКА?

— Не знаю, давайте мы сейчас отдохнем, взвесим все и посмотрим, кто начнет эту серию.

— Вы долго думали, кто будет вратарем на сегодняшнюю встречу?

— Да нет, у меня план был. Планов всегда много, это оперативное управление по ходу серии.

Алексей Кудашов
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
Андрей Разин
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2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
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5 Северсталь 49 28 21 63
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8 Динамо Мн 47 23 24 54
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12 Динамо Р 45 14 31 37
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2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
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6 Сибирь 50 26 24 57
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8 Барыс 47 22 25 48
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10 Автомобилист 45 18 27 42
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Металлург - Авангард
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
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2. ЦСКА - Динамо М
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Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
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СКА - Динамо Мн
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