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Кудашов рассказал про врожденную патологию погибшего игрока «Динамо»

07:30
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о диагнозе защитника Валентина Родионова, умершего в больнице через 6 дней после травмы в матче Открытого чемпионата Москвы

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— Если мы возьмем его диагноз, то в голове у Валентина была обнаружена киста, — утверждает главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов. Он в прошлом году работал с ребятами 2005 года рождения, консультировал их, ведь его сын занимается у бело-голубых. — И с этой кистой можно было прожить всю жизнь. Конечно, детей надо более тщательно проверять, но, насколько я понимаю, с этой проблемой можно прожить всю жизнь, а можно неожиданно умереть.

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Алексей Шевченко все материалы автора
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