Кудашов: «У меня по некоторым игрокам мнение поменялось»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о том, сохранится ли его команда после вылета из плей-офф КХЛ.

В заключительном матче серии его команда уступила «Торпедо» (1:2 ОТ) и покинула турнир.

«По горячим следам не хотелось бы делать выводы. Для многих игроков регулярный сезон и плей-офф сложились по-разному. У меня по некоторым игрокам мнение поменялось», — заявил Кудашов.

Соперник «Торпедо» по второму раунду плей-офф определится после завершения серии ЦСКА — «Северсталь» (счет в серии — 3-3).