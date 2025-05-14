Кудашов — о новичках: «Точечное усиление «Динамо» необходимо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о возможности усиления в межсезонье.

— Я удовлетворен составом. Были игроки, которые могли сыграть еще лучше, но тем не менее все выложились по полной.

— Какие позиции требуют усиления?

— Это будет зависеть от игроков, которые сейчас в команде, от того, подпишут они новые контракты или нет. В защите есть пара человек. Точно так же можно сказать про Комтуа. По большому счету мы уже можем сегодня начать сезон, но точечное укрепление состава все равно необходимо, — сказал Кудашов на пресс-конференции по итогам сезона.

«Динамо» в сезоне-2024/25 дошло до полуфинала Кубка Гагарина, где уступило «Трактору» со счетом 1-4 в серии.