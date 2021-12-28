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Кудашов рассказал, когда Петерссон сможет сыграть за московское «Динамо»

19:24
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА поделился мыслями о встрече и рассказал, когда новичок команды, нападающий Андре Петерссон сможет выйти на лед.

— Уже четвертое дерби с ЦСКА в текущей регулярке. Сложнее или проще готовиться к хорошо знакомому сопернику?

— Да, мы друг друга хорошо знаем, но каждая игра имеет свой собственный сценарий. Думаю, что и эта тоже будет особенной, — приводит слова тренера пресс-служба в Telegram.

— Готовы к тому, что в матче опять случится овертайм?

— Думали, планы в голове есть.

— По дедлайну успели подписать Андре Петтерсона. Когда можем ожидать новичка на льду?

— Не раньше восьмого — десятого января.

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Иван Шитик все материалы автора
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