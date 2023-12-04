Кудашов — о поражении от «Торпедо»: «Я ощущал на скамейке, что мы должны были выиграть»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:4).

«Я ощущал на скамейке, что мы должны были выиграть. И «один на один» выходили, и от синей бросали, и вблизи бросали, и подставления: это все надо было забивать. В ситуации со видеопросмотром после второй пропущенной шайбы мы ошиблись. Не поверили, что нам сказали в рацию. Нам со льда показалось, что было «вне игры». Взяли ответственность на себя в этой ситуации. После этого матча будут применены методы «злить и хвалить», потому что метод премирования у нас отсутствует», — приводит слова Кудашова официальный сайт КХЛ.

«Динамо» сохраняет лидирующую позицию в турнирной таблице Западной конференции (53 очка за 38 матчей). У «Торпедо» 47 очков в 38 играх и пятая строчка.

Следующие свои матчи команды проведут 5 декабря. Нижегородцы встретятся с «Ладой», а бело-голубые — со «Спартаком».