Кудашов — о матче с «Адмиралом»: «Хорошее начало сделало нам задел»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился впечатлениями после победы над «Адмиралом» (4:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Хорошее начало сделало нам задел, — начал Кудашов. — Потом позволяли себе лишнее, много не реализовали моментов. Основное сделали в начале игры.

— В игре в большинстве стали больше проводить атак сходу. Это домашняя заготовка?

— Сложный вопрос. Но это плохо. Значит мы проиграли вбрасывание, и соперник выбросил шайбу. Из положительного то, что хорошо входим в зону. Над большинством мы работаем, много внимания уделяем. Разные элементы отрабатываем, — сказал Кудашов.

После 37 игр регулярного чемпионата «Динамо» набрало 49 очков и занимает третье место в Западной конференции КХЛ.

(Федор Носов)