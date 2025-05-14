Кудашов продолжит работу на посту главного тренера московского «Динамо»

Президент клуба и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин подтвердил, что Алексей Кудашов останется на посту главного тренера команды.

«Кудашова никто не освобождал. Он сейчас сидит перед вами и продолжает свою работу с клубом», — заявил Воронин на итоговой пресс-конференции «Динамо».

В первом раунде плей-офф «Динамо» одержало победу над СКА, выиграв серию в шести матчах. Затем команда обыграла «Ак Барс» со счетом 4-2 в серии. Однако в полуфинале Кубка Гагарина — 2025 «Динамо» уступило «Трактору» со счетом 1-4 в серии.