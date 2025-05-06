Кудашов — о серии с «Трактором»: «Чуть-чуть нам не хватало»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал вылет команды из Кубка Гагарина.

«Хочу пожелать удачи «Трактору» в финале, хочу поблагодарить игроков, персонал и болельщиков команды. Серия была упорная, чуть-чуть нам не хватало. Каждая игра имела свой оттенок, не было одной причины, были тактические и индивидуальные ошибки. Сделаем выводы и будем двигаться дальше», — сказал Кудашов на пресс-конференции.

В пятом матче полуфинальной серии бело-голубые проиграли «Трактору» (3:4), потерпев поражение в серии с общим счетом 1-4.

В финале «Трактор» сыграет против «Локомотива». Серия стартует 13 мая в Ярославле.