Кудашов посвятил победу «Динамо» над «Ак Барсом» умершему 16-летнему хоккеисту Родионову

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:1).

«Попробую сказать, но вряд ли получится... Победу хочу посвятить Валентину Родионову. Молодому парню, который не сыграл за нас, но мог сыграть. У него было все. Сердце, здоровье, желание, уровень мастерства. Это тот игрок, который был на подходе. К сожалению, не успел. Поэтому эту победу посвящаем ему. Уж извините меня за эмоции.

По игре. Быстрый гол нам помог, немножко раскрепостились. Потом, правда, пришлось пообороняться. Но в игре сегодня было все. И атака, и оборона, голы красивые, и вратарь здорово сыграл. Силовой борьбы хватало. В общем, содержательная игра», — приводит слова Кудашова пресс-служба команды.

21 ноября во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения Родионов потерял сознание. Он был доставлен в больницу и экстренно прооперирован. 27 ноября стало известно, что спортсмен скончался в реанимации. Ему было 16 лет.

«Динамо» набрало 46 очков и занимает 3-е место в Западной конференции. У «Ак Барса» 47 очков и 3-я позиция в Восточной конференции.