Кудашов: «Поездка в Пекин со сборной не совсем помешала работе в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов поделился впечатлениями от прошедшего сезона.

— Поездка в Пекин со сборной не совсем помешала работе в «Динамо» — она сбила подготовку, потому что ряд игроков готовился к Олимпиаде. Поэтому начала серии с «Северсталью» было скомканным. Мы даже не стали разбивать олимпийцев из одного звена. Мы пытались создать два ударных звена, как раньше. Но с отъездом легионером и травмой Ведина у нас разрушилось второе звено. Нам просто не хватило времени, чтобы перестроиться, — заявил тренер.

В этом сезоне динамовцы в первом раунде Кубка Гагарина обыграли «Северсталь» (4-3), но прекратили борьбу в полуфинале Западной конференции, уступив ЦСКА (0-4).