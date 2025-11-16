Кудашов подтвердил свой уход из «Динамо»

Алексей Кудашов заявил, что покидает пост главного тренера московского «Динамо».

Ранее «СЭ» сообщил, что 54-летний специалист отправлен в отставку, а исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Вячеслав Козлов.

«Да, это правда. Завтра должна быть четкость», — приводит matchtv.ru слова Кудашова.

Кудашов возглавляет «Динамо» с апреля 2021 года. Под его руководством московская команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина в сезоне-2024/25.

В FONBET чемпионате КХЛ-2025/26 бело-голубые с 33 очками после 26 игр занимают пятое место в Западной конференции.