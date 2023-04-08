Кудашов поделился мыслями о трендах в КХЛ
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мыслями о трендах в КХЛ.
«Кто задаст тренд будущему развития хоккея в КХЛ — «Адмирал» Тамбиева или «Торпедо» Ларионова? Давайте рассмотрим «Адмирал» Тамбиева. Сейчас о нем говорят, что он играет в очень закрытый хоккей, от обороны через контратаки. Но как он играл два года назад или даже год назад? Он играл в очень активный, быстрый и прогрессивный хоккей. Каждый тренер отталкивается от своего подбора хоккеистов. И надо отдать должное этим тренерам, которые хорошо использовали возможности своих игроков. Я уже не раз говорил о нашей тренерской школе. Все молодцы. Тамбиев понял, за счет чего можно добиться результата. Ларионов тоже понял, как добиться результата. Это здорово. А что касается тренда, то вы понимаете, тренд всегда будет за тем, кто дает результат. Как бы ты хорошо ни играл в обороне или в атаке, но если не будет результата, то и тренд развиваться не будет», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|1 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|3 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|8.04
|17:00
|
ЦСКА – СКА
|- : -