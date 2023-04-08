Кудашов поделился мыслями о трендах в КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мыслями о трендах в КХЛ.

«Кто задаст тренд будущему развития хоккея в КХЛ — «Адмирал» Тамбиева или «Торпедо» Ларионова? Давайте рассмотрим «Адмирал» Тамбиева. Сейчас о нем говорят, что он играет в очень закрытый хоккей, от обороны через контратаки. Но как он играл два года назад или даже год назад? Он играл в очень активный, быстрый и прогрессивный хоккей. Каждый тренер отталкивается от своего подбора хоккеистов. И надо отдать должное этим тренерам, которые хорошо использовали возможности своих игроков. Я уже не раз говорил о нашей тренерской школе. Все молодцы. Тамбиев понял, за счет чего можно добиться результата. Ларионов тоже понял, как добиться результата. Это здорово. А что касается тренда, то вы понимаете, тренд всегда будет за тем, кто дает результат. Как бы ты хорошо ни играл в обороне или в атаке, но если не будет результата, то и тренд развиваться не будет», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».