Кудашов поблагодарил игроков за матч с «Барысом»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (6:2).

— Довольны счетом и результатом, — приводит слова Кудашова официальный сайт «Барыса». — Хотел бы поблагодарить команду. Серьезно готовились. «Барыс» — очень сильная команда, системная, организованная. Надежная в обороне и с хорошими исполнителями в атаке. Поэтому, как я уже сказал, серьезно отнеслись. Рады сегодняшней победе.