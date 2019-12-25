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Кудашов поблагодарил игроков за матч с «Барысом»

20:08
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Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (6:2).

— Довольны счетом и результатом, — приводит слова Кудашова официальный сайт «Барыса». — Хотел бы поблагодарить команду. Серьезно готовились. «Барыс» — очень сильная команда, системная, организованная. Надежная в обороне и с хорошими исполнителями в атаке. Поэтому, как я уже сказал, серьезно отнеслись. Рады сегодняшней победе.

Дополнительная информация

https://www.hcbarys.kz/news/item/press-konferenciya-posle-matcha-barys-ska-video/

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