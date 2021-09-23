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Кудашов побил рекорд Знарка по продолжительности победной серии в КХЛ

22:55
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов установил новый рекорд КХЛ по продолжительности победной серии. Победа над «Сочи» (4:0) стала для 50-летнего специалиста 24-й кряду в лиге.

По этому показателю Кудашов превзошел Олега Знарка, который со СКА победил в 23 матчах подряд в сезонах-2016/17 и 2017/18. Восемь побед Кудашов одержал в «Динамо», 16 — в СКА в сезоне-2019/20.

Столичный клуб лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков в 8 матчах.

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Александр Кравченко все материалы автора

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