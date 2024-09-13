Кудашов — о поражении от «Спартака»: «Результат плохой, игра нормальная»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:4).

«Банальную вещи скажу: недоволен результатом. Но упрекнуть игроков по самоотдаче, самоотверженности и содержанию игры я не могу. Результат плохой, игра нормальная. Будем исправлять. Мы всегда начинали неважно в последние годы. Есть недобор очков, знаем, что поправить и где закрутить. Позитив в том, что сезон только начался, времени масса. Сочетания? У нас не все еще отлажено в ролях в команде — кто, зачем и почему. План по вратарям есть, идем по нему. Все наладится и будет, как должно быть. Отсутствие Слепышева? Он болел, температура. Какая-то простуда гуляет. Он сегодня уже катался, в следующей игре ждем», — приводит слова Кудашова официальный сайт КХЛ.

Красно-белые набрали 7 очков и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» потерпело третье поражение в 4 матчах сезона — 2 очка и 10-я строчка таблицы «Запада».