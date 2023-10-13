Кудашов: «Игра у «Динамо» разладилась, немного сместились акценты»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (0:3).

«Конечно, игра не удалась — пропустили три, ни одной не забили. Вроде в поездке и взяли 50 процентов очков, но заброшенных шайб совсем мало, а пропущенных — много. Игра у нас немного разладилась, может, немного сместились акценты. Понимаем, что подправить, будем этим заниматься», — приводит пресс-служба клуба слова Кудашова.

«Динамо» с 23 очками занимает 5-е место в турнирной таблице «Запада». 16 октября бело-голубые на своем льду примут «Сибирь». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.