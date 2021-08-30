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Кудашов опасается за вратарскую бригаду «Динамо»

17:08
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Тренерский штаб московского «Динамо» имеет опасения относительно вратарской линии клуба перед стартом нового сезона КХЛ.

В составе «Динамо» играют вратари Иван Бочаров и Александр Еременко.

«Не буду лукавить, мы все понимаем, что Еременко уже 41 год, Бочаров играет нестабильно, — сказал Кудашов ТАСС. — Опасения есть, но последние игры показывают, что когда оборона выстроена правильно, то и здесь проблем нет».

Также тренер отметил, что защитник Вячеслав Войнов, получивший повреждение на предсезонном турнире Кубок мэра Москвы, может сыграть в первом матче «Динамо» в новом сезоне.

«Войнов и Чайковски вот-вот вернутся. Есть вероятность, что они сыграют в стартовом матче. Не могу гарантировать, что сыграют в первом матче, но в ближайшем будущем», — сказал Кудашов.

В первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» 3 сентября примет одноименную команду из Минска.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12254527

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Иван Шитик все материалы автора

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