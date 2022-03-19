Кудашов: «Очень легко пропускаем, очень тяжело забиваем»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от ЦСКА во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ (2:4).
— Я думаю, ключевой момент сегодня был опять во втором периоде, когда сравняли счет, имели моменты, чтобы выйти вперед. Как и в первом матче под копирку ситуация: когда не забили и потом пропускаем в свои ворота. Пропускаем очень легкие голы из-за каких-то мелочей, ошибок. Очень легко пропускаем, очень тяжело забиваем те моменты, которые создаем.
— Пугать уже стала постоянная замена вратарей. Вроде Бочаров нормально справлялся. Почему поменяли его?
— Да, нормально справлялся, дали вздохнуть немножко. Иногда в игре ситуация, когда надо поменять что-то, команду встряхнуть, поэтому проходят такие смены.
— 0-2 в серии, за счет чего будете пытаться обыграть ЦСКА?
— Рисунок игры будет тот же, секретов никаких тут нет. Сыграть более надежно в обороне — не дать сопернику забить, и поострее в атаке.
— Ведин на подходе?
— Нет, не на подходе
— Вы будете менять химию в первом звене? В прошлом матче пытались вроде.
— И сегодня было, будем смотреть. Игра только вот закончилась, нужно время, чтобы проанализировать все.
— Клинкхаммер в каком состоянии?
— Болеет.
— Кто будет стартовым вратарем на следующую игру?
— Посмотрим, подождите, только сыграли. Давайте обсуждать эту игру, а не третью.
— Сегодня получилось так, что команда забивала и сразу же в следующей смене пропускала. В чем проблема?
— Да, вы все правильно сказали, причем в разных звеньях. Вот об этом я и говорил, легко пропускали. Тут очень много нюансов: концентрация, ответственность после этого забитого гола, мелочи. Вы знаете, многие игроки у нас, на самом деле впервые играли на таких ролях, некоторые вообще впервые в плей-офф играли. Нам этого вот и не хватает, ну ничего, справимся.
— Федоров после длительной паузы провел первый матч в плей-офф. Насколько вы им довольны?
— Нормально сыграл, гол забил.
— Согласны ли с тем, что есть проблемы с выходом из обороны?
— Сегодня не было с этим проблем, в первой игре были, сегодня — нет.
— Что насчет Белова?
— Посмотрим, не знаю пока.
Счет в серии 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 21 марта на «ВТБ Арене».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 1
|0 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
2 - 0
|2 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 1
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|19.03
|14:30
|
Трактор – Сал. Юлаев
|4 : 1
|19.03
|17:00
|
ЦСКА – Динамо М
|4 : 2