Кудашов: «Очень легко пропускаем, очень тяжело забиваем»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от ЦСКА во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ (2:4).

— Я думаю, ключевой момент сегодня был опять во втором периоде, когда сравняли счет, имели моменты, чтобы выйти вперед. Как и в первом матче под копирку ситуация: когда не забили и потом пропускаем в свои ворота. Пропускаем очень легкие голы из-за каких-то мелочей, ошибок. Очень легко пропускаем, очень тяжело забиваем те моменты, которые создаем.

— Пугать уже стала постоянная замена вратарей. Вроде Бочаров нормально справлялся. Почему поменяли его?

— Да, нормально справлялся, дали вздохнуть немножко. Иногда в игре ситуация, когда надо поменять что-то, команду встряхнуть, поэтому проходят такие смены.

— 0-2 в серии, за счет чего будете пытаться обыграть ЦСКА?

— Рисунок игры будет тот же, секретов никаких тут нет. Сыграть более надежно в обороне — не дать сопернику забить, и поострее в атаке.

— Ведин на подходе?

— Нет, не на подходе

— Вы будете менять химию в первом звене? В прошлом матче пытались вроде.

— И сегодня было, будем смотреть. Игра только вот закончилась, нужно время, чтобы проанализировать все.

— Клинкхаммер в каком состоянии?

— Болеет.

— Кто будет стартовым вратарем на следующую игру?

— Посмотрим, подождите, только сыграли. Давайте обсуждать эту игру, а не третью.

— Сегодня получилось так, что команда забивала и сразу же в следующей смене пропускала. В чем проблема?

— Да, вы все правильно сказали, причем в разных звеньях. Вот об этом я и говорил, легко пропускали. Тут очень много нюансов: концентрация, ответственность после этого забитого гола, мелочи. Вы знаете, многие игроки у нас, на самом деле впервые играли на таких ролях, некоторые вообще впервые в плей-офф играли. Нам этого вот и не хватает, ну ничего, справимся.

— Федоров после длительной паузы провел первый матч в плей-офф. Насколько вы им довольны?

— Нормально сыграл, гол забил.

— Согласны ли с тем, что есть проблемы с выходом из обороны?

— Сегодня не было с этим проблем, в первой игре были, сегодня — нет.

— Что насчет Белова?

— Посмотрим, не знаю пока.

Счет в серии 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 21 марта на «ВТБ Арене».