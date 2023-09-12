Кудашов оценил волевую победу «Динамо» в матче с «Барысом»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:3 ОТ).
«В первую очередь хочу обратиться к болельщикам и поблагодарить их. При счете 1:3 они гнали команду вперед, и эта энергия передалась игрокам. В игре было и плохое, но в конце нашли в себе силы, проявили характер и вытащили матч. Был негатив, но концовка положительная, и она вселяет оптимизм. В третьем периоде мы играли в три звена. Нужно было это сделать, чтобы взвинтить темп. Ряд игроков не доигрывали и были холодными. Вроде ждешь, что они что-то покажут, но когда хоккеист не горит, то от него и ждать толком нечего. Были игроки, которые выпали, поэтому нужно было переходить на три звена», — приводит слова Кудашова официальный сайт КХЛ.
«Динамо» набрало 6 очков и поднялось на третье место в Западной Конференции. «Барыс» с 3 очками идет на 11-м месте «Востока».
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|2
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|5
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|2
|2
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|4
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|2
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|1
|4
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|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|5
|4
|1
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|2
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|3
|1
|6
|4
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|4
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|1
|6
|5
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|4
|2
|2
|5
|6
|Сал. Юлаев
|4
|2
|2
|4
|7
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|5
|2
|3
|4
|8
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|9
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|10
|Нефтехимик
|4
|1
|3
|3
|11
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|12
|Лада
|4
|1
|3
|2
|12.09
|17:00
|
Трактор – Лада
|- : -
|12.09
|19:00
|
Локомотив – Куньлунь РС
|- : -
|12.09
|19:00
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|12.09
|19:00
|
Ак Барс – Динамо Мн
|- : -
|12.09
|19:30
|
СКА – Спартак
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