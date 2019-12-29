Главный тренер СКА Алексеу Кудашов подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:3 ОТ).

— «Северсталь» с победой, всех с наступающим Новым годом. Была равная игра, где-то «Северсталь» нас зажимала, где-то мы, — цитирует тренера официальный сайт «Северстали». — Счет 2:2 — закономерный. В овертайме мы могли забить — не забили, а «Северсталь» свой момент использовала.

— Смотрите чолодежный чемпионат мира? Как отметите игроков СКА в сборной? И их отсутствие — это потеря для команды?

— Хоккей смотрим, но давайте лучше вопросы по сегодняшней игре.