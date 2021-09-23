Кудашов — о своем рекорде: «Не придаю этому значения»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:0).

— Хотел бы поблагодарить болельщиков за атмосферу, которую они сегодня создали, а особенно, динамовских, которые нас поддерживали. Провели хорошую игру, качественно сыграли, в обороне надежно действовали, где нужно — вратарь подтащил, большинство и меньшинство. И, конечно же, забили важные голы в нужный момент. Поэтому получился полноценный качественный матч.

— Вы установили новый рекорд, одержав 24 победы кряду и обогнав Олега Знарка, значат ли для вас что-то такие цифры?

— Не значат, в первую очередь, спасибо хоккеистам, которые играли, это они выигрывали игры, а мы только помогали им. Поэтому не придаю этому значения.

— Во всех восьми матчах «Динамо», помимо того, что они победные, как минимум четыре заброшенные шайбы, не слишком ли высокая планка?

— Вы такие вопросы задаете, ну что теперь, не забивать эти голы? Это хорошо, что сейчас идет. Мы прекрасно понимаем, что будут и другие игры, где столько заброшенных шайб не будет. Поэтому мы готовимся к каждому матчу и относимся серьезно к каждой игре. Сейчас все идет так.

— Почему Михал Чайковски не поехал на выезд с командой — физическая форма не устроила или планируется какая-то сделка с его участием?

— Знаете, перед стартом сезона он получил травму, и те защитники, которые у нас есть, заняли свои места и хорошо играют, поэтому мы ничего не меняем.

— То есть вас устраивает, что легионер пока остается в стороне?

— Мы не делим никогда хоккеистов на легионеров, молодых или взрослых. У нас есть игроки, а какие фамилии у них или из какой страны они приехали, мы на это не смотрим, — цитирует Кудашова официальный сайт клуба.

Шайбы в составе победителей забросили Андрей Прибыльский, Владислав Михайлов, Эрик О’Делл и Дмитрий Рашевский.

41-летний голкипер «Динамо» Александр Еременко оформил свой первый шатаут в сезоне, отразив 28 бросков.