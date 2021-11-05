Кудашов о поражении от «Амура»: «Ноль заброшенных шайб, хотя моментов десять было у нас»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (0:1).

— Ноль заброшенных шайб, хотя моментов десять было у нас. Нужно реализовывать. «Амур» здорово сыграл в обороне. Все перекрыли нам. С чем связано? Усталость небольшая и кадровые проблемы. Восемь человек в лазарете. Ребята некоторые с температурой вчера были. Будем исправлять ситуацию, — цитирует тренера сайт бело-голубых.

— У «Динамо» большие качели в результатах. В чем причина и настораживает ли это вас?

— Я согласен с вами. Не люблю жаловаться, но мы еле-еле набираем состав. Сегодня играли в три тройки по сути. Поэтому такие качели. Как только стабилизируем ситуацию с кадрами, так и результаты будут хорошие.

— Удивил отказ от Чебыкина. При том что вы говорите про длину скамейки.

— Кольку вы знали до появления? Он начал очень хорошо сезон, но потом сбросил обороты.